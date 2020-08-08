За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились 517 человек

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии в Кыргызстане вылечились 517 человек. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке выздоровели 142 человека, в Оше — 49, в Чуйской области — 53, в Ошской — 87, в Таласской — 24, в Нарынской — 19, в Иссык-Кульской — 50, в Джалал-Абадской — 48, в Баткенской — 45.

За весь период по стране выздоровели 31 тысяча 281 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.