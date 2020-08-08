Правозащитники просят освободить заключенных, находящихся в группе риска

Правозащитная организация «Бир Дуйно» просит освободить из мест лишения свободы заключенных из группы риска в связи с распространением пандемии COVID-19. Обращение они направили в адрес секретаря Совбеза, Генпрокурора, омбудсмена, председателя ГСИН.

В организации отметили, что в связи с распространением COVID-19 и внебольничной пневмонии во всем мире из пенитенциарных учреждений отпускают заключенных.

«Такая идея нашла положительный отклик в ООН: Верховный комиссар по правам человека Мишель Бачелет призвала освободить людей, находящихся в группе риска. По ее словам, во многих странах места содержания переполнены, в таких условиях физическое дистанцирование и самоизоляция практически невозможны. Поэтому власти должны предпринять шаги для предотвращения смертей среди заключенных и персонала», — отметили в «Бир Дуйно».

При решении вопроса об освобождении из мест лишения свободы государства в первую очередь уделяют внимание лицам пожилого возраста. Это актуально и для нашей пенитенциарной системы, где в местах лишения свободы находится значительное число больных и лиц пожилого возраста.

Правозащитники напомнили, что 25 июля скончался правозащитник Азимжан Аскаров без доступа к полноценной медицинской помощи. Ему было 69 лет и в последние дни перед смертью его здоровье значительно ухудшилось. «Хотя адвокат требовал госпитализации правозащитника, власти ограничились лишь тем, что предложили этапировать Аскарова в колонию № 47, в которой находится центральная больница Госслужбы исполнения наказаний (ГСИН)», — отметили в «Бир Дуйно».

В организации считают, что освобождение лиц из группы риска покажет приверженность государства взятым на себя обязательствам по международным договорам в области прав человека, которые в соответствие с Конституцией являются составной частью правовой системы Кыргызстана.