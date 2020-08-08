10:51
USD 77.05
EUR 91.17
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

От пневмонии скончался начальник управления ГНС Майрамбек Молдобеков

От пневмонии в возрасте 52 лет скончался начальник управления ГНС по работе с косвенными налогами в рамках ЕАЭС по Чуйской и Таласской областям Майрамбек Молдобеков. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

пресс-службы ГНС
Фото пресс-службы ГНС. Майрамбек Молдобеков

Майрамбек Молдобеков родился в 1968 году в Таласском районе Таласской области. В 1994-м окончил Кыргызский государственный национальный институт. Советник налоговой службы 1-го ранга.

Трудовую деятельность начинал в 1989 году лаборантом во Фрунзенском политехническом институте.

В 1992-1993 работал контролером на Фрунзенской табачной фабрике, в 1996-1999 годах служил в МВД. Далее два года трудился заместителем начальника управления социальной защиты населения Первомайского района Бишкека, в 2001-2008 — начальник комбината благоустройства Первомайской районной администрации столицы.

С 2009 по 2012 год являлся заместителем начальника налогового органа по Октябрьскому району, затем год работал помощником губернатора Иссык-Кульской области.

Был руководителем налогового органа по городу Караколу (2012-2018), Жайылскому району (2018), Свердловскому району Бишкека (2018-2019), заместителем начальника управления ГНС по Октябрьскому району (2019).

С 2019-го занимал должность начальника управления ГНС по работе с косвенными налогами в рамках ЕАЭС по Чуйской и Таласской областям.

У Майрамбека Молдобекова остались дочь и два сына.

Руководство и коллектив Государственной налоговой службы выражают соболезнования близким и родным Майрамбека Молдобекова, разделяют боль и горечь невосполнимой утраты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161951/
просмотров: 595
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке убрали все санитарно-контрольные посты на въезде и выезде
В Бишкеке продолжают работать точки проката велосипедов, несмотря на запрет
Фонд «Сорос-Кыргызстан» передал больницам и ГСИН лекарства на 16,5 миллиона
Передадим в ЦСМ. Зачем учителя собирают информацию о переболевших учениках
К осени количество койко-мест в Кыргызстане увеличится на 1,3 тысячи
Депутат Жогорку Кенеша усомнился в данных Минздрава по коронавирусу
В Кыргызстане увеличили бюджетные места для подготовки медиков
В Кыргызстане сегодня работает всего 7,3 тысячи врачей
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 19 миллионов человек
Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
COVID-19&nbsp;на Иссык-Куле. Кыргызстанцам нипочем риск заражения и&nbsp;призывы властей COVID-19 на Иссык-Куле. Кыргызстанцам нипочем риск заражения и призывы властей
Онлайн против офлайн. Какой режим обучения в&nbsp;школе хотите&nbsp;вы? (голосование) Онлайн против офлайн. Какой режим обучения в школе хотите вы? (голосование)
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 569 случаев COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 38&nbsp;110 В КР выявили 569 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 38 110
Бизнес
Нет времени объяснят&shy;ь. Скачивай O!TV и&nbsp;смотри Лигу чемпи&shy;онов! Нет времени объяснят­ь. Скачивай O!TV и смотри Лигу чемпи­онов!
MegaCom обеспечил бесплатной связью 30&nbsp;тысяч медработников по&nbsp;всей стране MegaCom обеспечил бесплатной связью 30 тысяч медработников по всей стране
Льготное кредитование предпринимателей от&nbsp;Dos Credobank Льготное кредитование предпринимателей от Dos Credobank
Качественные пульсоксиметры с&nbsp;гарантией можно найти в&nbsp;любом O!Store Качественные пульсоксиметры с гарантией можно найти в любом O!Store
8 августа, суббота
10:41
В Кыргызстане возобновился чемпионат по футболу В Кыргызстане возобновился чемпионат по футболу
10:29
От пневмонии скончался начальник управления ГНС Майрамбек Молдобеков
10:23
ПЦР-анализ на коронавирус взяли у 22 человек из 9 тысяч заключенных
10:05
Выпускник Уэльского университета стал первым замакима Первомайского района
10:01
Два года на посту. Достижения мэра Бишкека Азиза Суракматова