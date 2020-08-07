Передадим в ЦСМ. Зачем учителя собирают информацию о переболевших учениках

Информацию о болеющих учениках, членах их семей, которую собирают учителя, будут передавать в центры семейной медицины. Об этом сообщила заместитель акима Первомайского района Аида Рысбаева на встрече вице-мэра Бишкека Виктории Мозгачевой с директорами школ района.

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Вопрос подняла директор одной из столичных школ, отметившая, что с момента перехода на дистанционное обучение они ежедневно сдают различного рода отчеты. «И один из последних — мы должны предоставить информацию с указанием фамилии, имени ребенка, родителей, родственников, которые переболели COVID-19, в каких стационарах лечились и другое. В моей школе это вызвало негодование со стороны родителей», — отметила она.

Аида Рысбаева ответила, что вообще это называется «подворный обход». «Раньше этим занимались медработники. Но потом они начали болеть, причем тотально. Когда открывали стационары, не было людей, привлекали ординаторов и студентов медицинских вузов. Поэтому сейчас мы попросили именно наши школы и детсады дать нам количество болеющих родителей ваших детей», — отметила она.

Замакима добавила, что у ЦСМ нет возможности ходить по домам и выявлять болеющих. Поэтому было предложено, чтобы учителя обзвонили родителей, узнали состояние их здоровья и, если кто-то болен, передали фамилию и адрес в ЦСМ. «А тогда уже врачи из центра семейной медицины точечно будут приходить и предлагать медпомощь», — отметила она.

Аида Рысбаева подчеркнула, что паспортные или персональные данные у родителей не собирают. «Нам нужны только фамилии и адреса. Ведь если родители болеют, то и ребенок может болеть, а потом, находясь в школе, заразить других», — сказала она.