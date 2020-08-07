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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Кыргызстан вступил в Ассоциацию приключенческого туризма

Департамент туризма Министерства культуры стал членом Ассоциации приключенческого туризма Adventure Travel Trade Association (АТТА). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в рамках членства в АТТА ожидается пересмотр и внедрение стандартов безопасности в условиях COVID-19, что позволит предложить более безопасный отдых для всех туристов, а также будет способствовать дальнейшей поддержке развития приключенческого туризма в регионе и предоставления профильным министерствам и ведомствам по туризму стран Центральной Азии доступа к глобальным знаниям, опыту и возможностям для налаживания дальнейших связей.

Кроме Кыргызстана в ассоциацию вступили также профильные министерства и ведомства по туризму Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Adventure Travel Trade Association образована в 1990 году и сегодня объединяет более 1,3 тысячи организаций-членов в 100 странах, которые заинтересованы в устойчивом развитии приключенческого туризма.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161894/
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Кыргызстан вступил в Ассоциацию приключенческого туризма