В Кыргызстане увеличили бюджетные места для подготовки медиков

В Кыргызстане увеличили количество бюджетных мест на ряд медицинских специальностей. Об этом на брифинге сообщила начальник управления человеческими ресурсами и организационной работы Минздрава Айгуль Бообекова.

Она отметила, что, по данным Центра электронного здравоохранения, на начало года в системе здравоохранения было 588 анестезиологов и реаниматологов, инфекционистов — 222, пульмонологов — 37, врачей скорой помощи — 58, вирусологов-бактериологов — 124, эпидемиологов — 222.

«В связи с чем выделили грантовые места на 2020-2021 учебный год в КГМА: лечебное дело — 210 мест, медико-профилактическое дело — 60 (увеличено на 20 мест ), педиатрия — 40 мест, сестринское дело — 10. Для Ошского государственного университета выделено 80 бюджетных мест, из них лечебное дело — 40, медико-профилактическое дело — 20, педиатрия — 15», — сообщила Айгуль Бообекова.

Кроме того, Минздрав утвердил и план приема в ординатуру на бюджетную форму обучения на специальности: эпидемиология — 30 мест, инфекционные болезни — 22, микробиология и вирусология — 30, анестезиология и реанимация — 26.

«Кроме того, увеличены бюджетные места по специальностям: пульмонология — 35, скорая помощь — 12, клиническая лабораторная диагностика — 20», — отметила она.

Ведомство также провело анализ и направило письма в Минфин и Минобразования о выделении дополнительно 250 бюджетных мест при наличии 390 мест на данное время.

