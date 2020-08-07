В Кыргызстане еще у 17 медиков выявлен COVID-19

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировано 17 случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Оше заразились 5 медиков, в Ошской области — 4, Джалал-Абадской — 2, Баткенской — 3, Иссык-Кульской — 3.

За сутки выписаны из стационаров с выздоровлением 7 медицинских работников. Кроме того, из домашней самоизоляции — 45.

Всего коронавирус выявили у 2 тысяч 928 медиков, выздоровели — 2 тысячи 25.

