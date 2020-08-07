В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии умерли 4 человека

В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии за последние сутки умерли еще четыре человека. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Ошской области умер 1 человек, в Джалал-Абадской —1, в Таласской — 1 и Нарынской — 1.

Всего за весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии скончался 1 тысяча 451 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.