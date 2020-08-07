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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В КР выявили 503 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 39 162

В Кыргызстане за сутки выявили 503 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке выявили 125 случаев, в Оше — 51, Ошской области — 74, Чуйской — 28, Джалал-Абадской — 53, Иссык-Кульской — 81, Нарынской — 9, Таласской — 35, Баткенской — 47.

Всего за весь период зарегистрировано 39 тысяч 162 случая COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161862/
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