За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились 665 человек

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии в Кыргызстане вылечились 665 человек. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке выздоровели 142 человека, в Оше — 83, в Чуйской области — 51, Ошской — 84, Таласской — 40, Нарынской — 19, Иссык-Кульской —91, Джалал-Абадской — 89, Баткенской — 66.

За весь период по стране выздоровели 30 тысяч 674 человека.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.