13:31
USD 76.92
EUR 91.10
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 19 миллионов человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 215 тысяч 188. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 19 миллионов 25 тысяч 580 человек. Больше всего зараженных в США (4 миллиона 882 тысячи 433), Бразилии (2 миллиона 912 тысяч 212), Индии (1 миллион 964 тысячи 536), России (870 тысяч 187), Южной Африке (538 тысяч 184), Мексике (462 тысячи 690), Перу (447 тысяч 624), Чили (366 тысяч 671) и Колумбии (357 тысяч 702).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 11,4 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 185 тысяч 46 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 713 тысяч 845. За последние сутки показатель вырос на 7 тысяч 84 человека. В том числе в США скончались 160 тысяч 91 человек, Бразилии — 98 тысяч 493, Мексике — 50 тысяч 517, Великобритании — 46 тысяч 498 и Индии — 40 тысяч 699.

В Кыргызстане зарегистрировали 39 тысяч 162 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 96 тысяч 922, Узбекистане — 28 тысяч 315, Таджикистане — 7 тысяч 665.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161857/
просмотров: 285
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане увеличили бюджетные места для подготовки медиков
В Кыргызстане сегодня работает всего 7,3 тысячи врачей
Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
ВОЗ: В мире сейчас шесть вакцин от COVID-19 проходят клинические испытания
В Кыргызстане еще у 17 медиков выявлен COVID-19
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии умерли 4 человека
В КР выявили 503 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 39 162
За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились 665 человек
Еще 1 тысяча 356 кыргызстанцев вернулись из Оренбурга на автобусах
В Бишкеке 29 августа пройдет акция по погибшим от коронавируса и пневмонии
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Онлайн против офлайн. Какой режим обучения в&nbsp;школе хотите&nbsp;вы? (голосование) Онлайн против офлайн. Какой режим обучения в школе хотите вы? (голосование)
COVID-19&nbsp;на Иссык-Куле. Кыргызстанцам нипочем риск заражения и&nbsp;призывы властей COVID-19 на Иссык-Куле. Кыргызстанцам нипочем риск заражения и призывы властей
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 569 случаев COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 38&nbsp;110 В КР выявили 569 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 38 110
Бизнес
MegaCom обеспечил бесплатной связью 30&nbsp;тысяч медработников по&nbsp;всей стране MegaCom обеспечил бесплатной связью 30 тысяч медработников по всей стране
Льготное кредитование предпринимателей от&nbsp;Dos Credobank Льготное кредитование предпринимателей от Dos Credobank
Качественные пульсоксиметры с&nbsp;гарантией можно найти в&nbsp;любом O!Store Качественные пульсоксиметры с гарантией можно найти в любом O!Store
MegaCom приглашает абонентов в&nbsp;новые Центры продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom приглашает абонентов в новые Центры продаж и обслуживания
7 августа, пятница
13:25
В Кыргызстане начался второй тур приема документов в колледжи В Кыргызстане начался второй тур приема документов в ко...
13:13
На территории СЭЗ «Бишкек» обнаружили незаконную майнинг-ферму
13:07
Пакет поправок в уголовное законодательство поступил в аппарат президента
12:56
В Кыргызстане увеличили бюджетные места для подготовки медиков
12:51
Возле «Белого дома» состоялся митинг арендаторов торгового центра «Караван»