Число зараженных коронавирусом в мире превысило 19 миллионов человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 215 тысяч 188. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 19 миллионов 25 тысяч 580 человек. Больше всего зараженных в США (4 миллиона 882 тысячи 433), Бразилии (2 миллиона 912 тысяч 212), Индии (1 миллион 964 тысячи 536), России (870 тысяч 187), Южной Африке (538 тысяч 184), Мексике (462 тысячи 690), Перу (447 тысяч 624), Чили (366 тысяч 671) и Колумбии (357 тысяч 702).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 11,4 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 185 тысяч 46 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 713 тысяч 845. За последние сутки показатель вырос на 7 тысяч 84 человека. В том числе в США скончались 160 тысяч 91 человек, Бразилии — 98 тысяч 493, Мексике — 50 тысяч 517, Великобритании — 46 тысяч 498 и Индии — 40 тысяч 699.

В Кыргызстане зарегистрировали 39 тысяч 162 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 96 тысяч 922, Узбекистане — 28 тысяч 315, Таджикистане — 7 тысяч 665.