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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Фонд «Сорос-Кыргызстан» передал больницам и ГСИН лекарства на 16,5 миллиона

Фонд «Сорос-Кыргызстан» передал семи областным больницам и ГСИН лекарства на сумму 16 миллионов 453 тысячи 500 сомов. Об этом сообщили в организации.

В перечень лекарственных средств вошли антикоагулянты и антибиотики клексан, эноксапарин, гепарин и цефепим. Они переданы для бесплатного использования пациентами.

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Ранее в рамках противодействия COVID-19 в Кыргызстане и поддержки правительства в борьбе с коронавирусной инфекцией «Сорос-Кыргызстан» создал чрезвычайный фонд. Из его ресурсов уже выделено более $600 тысяч для помощи стране.

В частности, были переданы ИВЛ и средства индивидуальной защиты в Республиканскую клиническую инфекционную больницу, мобильным бригадам врачей Бишкека, социальным стационарным учреждениям Министерства труда и соцразвития и ГСИН, институту омбудсмена, Национальному центру по предотвращению пыток, ГУОБДД, управлению Патрульной службы милиции Бишкека и Национальному центру онкологии и гематологии, журналистам в регионах и другим.

Фонд поддержал создание и запуск горячей линии Министерства здравоохранения по самодиагностике коронавируса 118 и двух кол-центров в Бишкеке и Оше по оказанию психологической поддержки гражданам.

С целью информирования общественности о COVID-19 и обсуждения проблем по посткарантинным мерам финансово поддержаны русскоязычные и кыргызскоязычные СМИ в рамках проекта «COVID-19 Медиа Кол кабыш».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161853/
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