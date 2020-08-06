На закупку СИЗ для медиков планируют выделить еще 250 миллионов сомов

На закупку средств индивидуальной защиты планируют выделить еще 250 миллионов сомов. Об этом на брифинге сообщила председатель ФОМС Эльнура Боронбаева.

По ее словам, Фонд ОМС проводит ежедневный мониторинг обеспеченности организаций средствами индивидуальной защиты и лекарственными средствами.

«На сегодня в организациях здравоохранения в наличии 311 тысяч одноразовых защитных костюмов, 359,3 тысячи респираторов, 2,5 миллиона медицинских масок», — сказала она.

Эльнура Боронбаева сообщила, что за семь месяцев Фонд ОМС направил в организации здравоохранения 7 миллиардов 31,5 миллиона сомов.

«Основную долю из общих расходов организаций здравоохранения составляют расходы на оплату труда — 4 миллиарда 779,3 миллиона (67,6 процента), приобретение медикаментов, включая средства индивидуальной защиты, — 1 миллиард 405,1 миллиона сомов, приобретение продуктов питания — 201,4 миллиона сомов, оплату коммунальных услуг — 291,8 миллиона сомов, приобретение оборудования — 29,4 миллиона сомов, транспортные услуги — 29,1 миллиона сомов и 85 млн сомов на другие расходы, включая услуги охраны специализированных больниц», — сказала она.