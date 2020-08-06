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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В ВОЗ рассказали, когда можно будет открыть школы

«Школы можно открывать там, где распространение вируса удалось взять под контроль», — заявил исполнительный директор по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майк Райан, передает сайт ООН.

Он уточнил, что речь идет не о полном отсутствии инфекции, а о возможности контролировать ситуацию. «Однако там, где COVID-19 распространяется бесконтрольно, ситуация значительно ухудшится, если открыть школы», — отметил Майк Райан.

При этом он предупредил, что даже там, где условия позволяют вернуть детей в учебные заведения, открывая школы, необходимо принимать меры предосторожности, чтобы предотвратить новые вспышки.

В ВОЗ напомнили, что дети младшего возраста в целом менее подвержены заражению и не являются, судя по всему, активными переносчиками инфекции, тогда как дети постарше «более активно участвуют в распространении болезни».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161787/
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