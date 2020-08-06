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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Частные компании продолжают закупать медоборудование для регионов

В регионы республики отправят еще 50 кислородных концентраторов. Об этом 24.kg сообщили в ОАО «Кыргызалтын».

Стоимость концентраторов составляет свыше 1 миллиона сомов. Основную их часть отправят в Нарын, Тогуз-Тороуский и Иссык-Кульский районы. Остальные концентраторы распределят по больницам города Кара-Балты и Кеминского района Чуйской области.

«Мы провели мониторинг больниц и стационаров, остро нуждающихся в медоборудовании. И на основании этих данных составлен список, куда отправят концентраторы. В самое ближайшее время все аппараты доставят адресатам», — подчеркнули в компании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161778/
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