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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 18,8 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 330 тысяч 392. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 18 миллионов 810 тысяч 392 человека. Больше всего зараженных в США (4 миллиона 823 тысячи 797), Бразилии (2 миллиона 859 тысяч 73), Индии (1 миллион 908 тысяч 254), России (864 тысячи 948), Южной Африке (529 тысяч 877), Мексике (456,1 тысячи), Перу (447 тысяч 624), Чили (364 тысячи 723) и Колумбии (345 тысяч 714).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 11,3 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 233 тысячи 783 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 706 тысяч 761. За последние сутки показатель вырос на 7 тысяч 186 человек. В том числе в США скончались 158 тысяч 249 человек, Бразилии — 97 тысяч 256, Мексике — 49 тысяч 698, Великобритании — 46 тысяч 295 и Индии — 39 тысяч 795.

В Кыргызстане зарегистрировали 38 тысяч 659 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 95 тысяч 942, Узбекистане — 27 тысяч 793, Таджикистане — 7 тысяч 625.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161747/
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