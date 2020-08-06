В Кыргызстане еще у 37 медиков выявлен COVID-19

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировано 37 случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Оше заразились 13 медиков, в Ошской области — 2, Джалал-Абадской — 13, Баткенской — 6, Иссык-Кульской — 2, Нарынской — 1.

За сутки выписаны из стационаров с выздоровлением 5 медицинских работников. Кроме того, из домашней самоизоляции — 34.

Всего коронавирус выявили у 2 тысяч 911 медиков, выздоровели 1 тысяча 973.