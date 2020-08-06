В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии умерли 9 человек

В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии за последние сутки умерли еще 9 человек. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке умерли 5 человек, в Ошской области — 2, в Баткенской — 2.



Всего за весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии скончались 1 тысяча 447 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.