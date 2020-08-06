11:37
USD 76.90
EUR 91.06
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В КР выявили 549 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 38 659

В Кыргызстане за сутки выявили 549 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке выявили 162 случая, в Оше — 81, Ошской области — 71, Чуйской — 38, Джалал-Абадской — 44, Иссык-Кульской — 45, Нарынской — 12, Таласской — 36, Баткенской — 60.

Всего за весь период зарегистрировали 38 тысяч 659 случаев COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161735/
просмотров: 814
Версия для печати
Материалы по теме
В город Ош из Москвы вернулись 339 кыргызстанцев
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 18,8 миллиона человек
В Кыргызстане еще у 37 медиков выявлен COVID-19
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии умерли 9 человек
За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились 589 человек
В Бишкек из Москвы вернулись 150 кыргызстанцев
На 395 тысяч сомов оштрафовали в июле нарушителей санитарных правил
Адвокатов не пускают к их подзащитным в Бишкекский СИЗО-1
Мигрант из Москвы и меценат установили в стационаре Оша кислородную станцию
В Бишкек из Новосибирска вернулись 184 кыргызстанца
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Онлайн против офлайн. Какой режим обучения в&nbsp;школе хотите&nbsp;вы? (голосование) Онлайн против офлайн. Какой режим обучения в школе хотите вы? (голосование)
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 569 случаев COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 38&nbsp;110 В КР выявили 569 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 38 110
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 410 случаев COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 37&nbsp;129 В КР выявили 410 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 37 129
Бизнес
Меценат Мирлан Назарбеков передал реанимобили клиникам Кара-Бууринского района Меценат Мирлан Назарбеков передал реанимобили клиникам Кара-Бууринского района
Айжан Чыныбаева о&nbsp;том, как преодолеть неравенство и&nbsp;насилие над женщинами Айжан Чыныбаева о том, как преодолеть неравенство и насилие над женщинами
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обеспечил врачей села Сары-Могол СИЗ и&nbsp;оборудованием «Газпром Кыргызстан» обеспечил врачей села Сары-Могол СИЗ и оборудованием
Акылбек Жамангулов: MegaCom провел масштабную работу по&nbsp;развитию сети Акылбек Жамангулов: MegaCom провел масштабную работу по развитию сети
6 августа, четверг
11:32
В город Ош из Москвы вернулись 339 кыргызстанцев В город Ош из Москвы вернулись 339 кыргызстанцев
11:29
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 18,8 миллиона человек
11:23
В Кыргызстане еще у 37 медиков выявлен COVID-19
11:22
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии умерли 9 человек
11:19
В КР выявили 549 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 38 659