За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились 589 человек

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии в Кыргызстане вылечились 589 человек. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке выздоровели 104 человека, в Оше — 55, в Чуйской области — 84, Ошской — 98, Таласской — 15, Нарынской — 27, Иссык-Кульской — 76, Джалал-Абадской — 68, Баткенской — 62.

За весь период по стране выздоровели 30 тысяч 99 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.