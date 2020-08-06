Собрать деньги на ИВЛ для военных призывают милиционеров Ошской области

Республиканский комитет солдатских матерей попросил МВД материально помочь военнослужащим. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Фото читателя 24.kg. Республиканский комитет солдатских матерей попросил МВД материально помочь военнослужащим

По его словам, сегодня многие военнослужащие лечатся в военных госпиталях. В телефонограмме УВД Ошской области говорится, что солдатам срочно требуются аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы.

«УВД Ошской области просит всех сотрудников проявить благородство, человеческую солидарность и оказать посильную материальную помощь комитету солдатских матерей», — просит замначальника УВД региона Абилбек Алимкулов.

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