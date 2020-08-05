В Кыргызстан из России на автобусах возвращаются 2 тысячи 457 соотечественников

В Кыргызстан из Оренбургской области России возвращаются 2 тысячи 457 кыргызстанцев. Об этом сообщили в посольстве Кыргызстана в России.

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По его данным, первая колонна из 20 автобусов с 1 тысячей 101 гражданином выехала из России вчера.

Вторая колонна из 23 автобусов с 1 тысячей 356 кыргызстанцами выехала сегодня.

МИД убедительно призывает граждан Кыргызстана, находящихся в России, не следовать в сторону российско-казахстанской государственной границы до ее открытия.

В МИД подчеркнули, что для недопущения очередного скопления соотечественников на пограничных пунктах российско-казахстанской госграницы существенно увеличили количество чартерных рейсов из России в Кыргызстан, вылетающих из Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга.