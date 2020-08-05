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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке за время пандемии скончались 14 работников системы образования

В Бишкеке за время пандемии от коронавируса и внебольничной пневмонии скончались 14 сотрудников системы образования. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник управления образования мэрии Бишкека Эльмира Иманалиева.

По ее словам, среди умерших два директора — школы и дошкольного учреждения, остальные — педагоги. Чиновница отметила, что рассматривается вопрос выплаты компенсаций семьям умерших.

Эльмира Иманалиева также добавила, что в системе школьного образования насчитывается 400 вакансий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161631/
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