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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке законсервированы семь стационаров

В Бишкеке законсервированы семь стационаров. Об этом сообщает мэрия столицы.

Уточняется, что накануне дневные стационары приняли наименьшее за все время количество человек — 964, в ночь с 4 на 5 августа в ночные стационары обратилось всего 173 человека. В муниципалитете сообщили, что тактика лечения на первичном уровне от Минздрава работает, случаев с летальным исходом нет.

За месяц работы дневных стационаров медподдержку получили 84 тысячи 689 человек, ночные приняли 8 тысяч 688 горожан.

«Отдельные стационары пустуют, пациентов нет. Для оптимизации расходов и сбережения человеческих ресурсов на осенне-зимний период некоторые стационары с наименьшим количеством обращений временно законсервированы», — подчеркнули в мэрии.

Стационары, которые сейчас не принимают:

- в школе «Сейтек»;

- в школе № 95 в микрорайоне «Джал»;

- в школе № 83;

- в школе № 81;

- в школе № 94;

- на базе кафе «Арал».

И ночная лечебница в ресторане «Салтанат» в жилмассиве "Кара-Жыгач" Октябрьского района.

Все медицинское оборудование, койки и другой инвентарь бережно сохранены, прошли дезинфекцию, кварцевание.

Остальные стационары пока работают в штатном режиме, будем следить за динамикой обращений.
В связи с консервацией санчастей команда медиков уменьшена, сейчас помогают горожанам 137 человек: 40 врачей, 50 медсестер, 30 санитарок и волонтеры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161628/
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