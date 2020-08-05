Число зараженных коронавирусом в мире превысило 18,4 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 283 тысячи 779. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 18 миллионов 480 тысяч человек. Больше всего зараженных в США (4 миллиона 768 тысяч 829), Бразилии (2 миллиона 801 тысяча 921), Индии (1 миллион 855 тысяч 745), России (859 тысяч 762), Южной Африке (521 тысяча 318), Мексике (449 тысяч 961), Перу (433,1 тысячи), Чили (362 тысячи 962) и Колумбии (327 тысяч 850).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 11 миллионов человек. За сутки показатель вырос на 221 тысячу 320 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 699 тысяч 575. За последние сутки показатель вырос на 7 тысяч 837 человек. В том числе в США скончались 156 тысяч 782 человека, Бразилии — 95 тысяч 819, Мексике — 48 тысяч 869, Великобритании — 46 тысяч 295 и Индии — 38 тысяч 938.

В Кыргызстане зарегистрировали 38 тысяч 110 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 94 тысячи 882, Узбекистане — 27 тысяч 47, Таджикистане — 7 тысяч 583.