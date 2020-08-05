За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились 767 человек

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии в Кыргызстане вылечились 767 человек. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке выздоровели 184 человека, в Чуйской области — 104, Ошской — 102, Таласской — 77, Нарынской — 9, Иссык-Кульской — 80, Джалал-Абадской — 98, Баткенской — 48, в Оше — 65.

За весь период по стране выздоровели 29 тысяч 510 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.