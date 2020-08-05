В Кыргызстане за сутки выявили 569 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке выявили 190 случаев, в Оше — 84, Ошской области — 64, Чуйской — 45, Джалал-Абадской — 47, Иссык-Кульской — 41, Нарынской — 13, Таласской — 43, Баткенской — 42.

Всего за весь период зарегистрировали 38 тысяч 110 случаев COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.