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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В период пандемии из России вернулись 22 тысячи 440 кыргызстанцев

За время пандемии из России вернулись 22 тысячи 440 кыргызстанцев. Об этом сообщили в посольстве КР в РФ.

В дипмиссии напомнили, что с 20 марта приостановлено авиасообщение. «С этого времени осуществлено 93 вывозных авиарейса в Кыргызстан и организован выезд граждан на 52 автобусах транзитом через территорию Казахстана», — отметили в посольстве.

В связи с ухудшением коронавирусной ситуации в Кыргызстане регулярное авиасообщение с Россией не возобновлено, российско-казахстанская граница также закрыта.

Посольство призывает граждан, не имеющих экстренных причин для возвращения на родину, по возможности воздержаться от выезда в Кыргызстан до стабилизации обстановки.

В дипмиссии отметили, что на сайтах посольства, представительства Государственной службы миграции, официальных страницах ГСМ размещается информация об имеющихся вакансиях.

Кроме того, по вопросам содействия по поиску работы необходимо обращаться в представительство ГСМ по адресу: Москва, улица Малая Полянка, 12а. Телефоны: +79775973703, +79017061356 (WhatsApp), +79017611196, +79800780332, +74957807412, +74957807410, +74957807412, электронная почта: predmigration@mail.ru.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161565/
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