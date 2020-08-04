В период пандемии из России вернулись 22 тысячи 440 кыргызстанцев

За время пандемии из России вернулись 22 тысячи 440 кыргызстанцев. Об этом сообщили в посольстве КР в РФ.
В дипмиссии напомнили, что с 20 марта приостановлено авиасообщение. «С этого времени осуществлено 93 вывозных авиарейса в Кыргызстан и организован выезд граждан на 52 автобусах транзитом через территорию Казахстана», — отметили в посольстве.
В связи с ухудшением коронавирусной ситуации в Кыргызстане регулярное авиасообщение с Россией не возобновлено, российско-казахстанская граница также закрыта.
Посольство призывает граждан, не имеющих экстренных причин для возвращения на родину, по возможности воздержаться от выезда в Кыргызстан до стабилизации обстановки.
В дипмиссии отметили, что на сайтах посольства, представительства Государственной службы миграции, официальных страницах ГСМ размещается информация об имеющихся вакансиях.
Кроме того, по вопросам содействия по поиску работы необходимо обращаться в представительство ГСМ по адресу: Москва, улица Малая Полянка, 12а. Телефоны: