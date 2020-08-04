Более 22 тысяч абитуриентов подали заявки на обучение в колледжах

В первом туре заявки на обучение в колледжах подали более 22 тысяч абитуриентов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, абитуриенты должны были зарегистрироваться в специально разработанной профильным ведомством системе.

«С 3 августа колледжи начали публиковать списки тех, кто поступил на обучение. До 6 августа абитуриенты должны подтвердить желание быть зачисленным в колледж. В целях безопасности и предотвращения скопления массовой концентрации поступающих, колледжи с 3 августа начали обзванивать поступивших абитуриентов для подтверждения намерения обучаться», — добавили в ведомстве.

Оригиналы документов студентам нужно будет предоставить в спузы в начале учебного года.

Второй тур приема в колледжи пройдет с 7 по 25 августа.