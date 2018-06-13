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Внесены изменения в некоторые решения в сфере высшего и среднего профобразования

Внесены изменения в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в сфере высшего и среднего профессионального образования. Соответствующее решение одобрил Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

Указанное решение принято с целью внесения изменений в Перечень профессий и специальностей, получение которых в очно-заочной (вечерней), заочной формах и в форме экстерната не допускается.

Данный Перечень был утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26 июня 2014 года № 354.

Статьей 40 Закона Кыргызской Республики «Об образовании» установлено, что прием в высшие учебные заведения осуществляется по итогам общереспубликанского тестирования.

При этом уровень владения государственным языком выпускников школ с русским/узбекским/таджикским языком обучения значительно отличается от уровня знания выпускников школ с кыргызским языком обучения. Учитывая необходимость создания равных условий для всех абитуриентов при поступлении в высшие учебные заведения, вводятся нормы, устанавливающие преимущественное право поступления абитуриентов, имеющих сертификат системы «Кыргызстест» об уровне владения государственным языком.

Вместе с этим отменяются ограничения по реализации в рамках заочной формы обучения по специальностям «Ветеринария» и «Прикладная информатика».

Данное решение позволит ветеринарным фельдшерам, имеющим многолетний практический опыт работы по специальности, получить высшее образование на базе среднего профессионального образования без отрыва от производства.

Отмена ограничения по заочной форме обучения по направлению «Прикладная информатика» также позволит расширить доступ к получению указанной специальности без отрыва от производства.
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