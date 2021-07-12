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Общество

Восемь колледжей Кыргызстана получили технику почти на $900 тысяч

Восемь колледжей Кыргызстана оснастили техникой на $884 тысячи. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, компьютерная и офисная техника передана учебным заведениям в рамках проекта «Программа развития сектора: Навыки для инклюзивного роста». В ведомстве отметили, что в рамках проекта в регионах создали восемь центров передового опыта (ЦПО) на базе ведущих региональных колледжей.

В центры передового опыта передано 7 тысяч 148 предметов офисного и компьютерного оборудования для общежитий и цифрового инновационного обучения.

«В том числе лэптопы для преподавателей и студентов, компьютерное оборудование, МФУ, принтеры, акустические и радио системы, видеокамеры, телевизоры. Чтобы улучшить условия проживания, в общежитиях были поставлены оборудование для медкабинетов, холодильники, LED-экраны», — отметили в ведомстве.

В МОиН отметили, что ЦПО призваны готовить специалистов среднего профессионального уровня в соответствии с потребностями региональных рынков труда. Во всех ЦПО в рамках проекта формируются современные учебно-производственные комплексы, проводится ремонт зданий и общежитий с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200746/
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