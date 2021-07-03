В Кыргызстане колледжи обучают по 130 специальностям

В Кыргызстане подготовку специалистов среднего звена осуществляют по 130 специальностям. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, больше всего студентов обучаются на направлениях в сфере образования (22 процента), на втором месте — медицинские программы (19 процентов), на третьем — экономика и бухучет.

Всего в колледжах страны обучается 95 тысяч 961 студент.

В Министерстве образования и науки напомнили, что в этом году прием и оформление документов абитуриентов в колледжи проводится онлайн через сайт https/2020.edu.gov.kg/spuz/.