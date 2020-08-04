Число зараженных коронавирусом в мире превысило 18,1 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 176 тысяч 749. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 18 миллионов 196 тысяч 221 человек. Больше всего зараженных в США (4 миллиона 712 тысяч 945), Бразилии (2 миллиона 733 тысячи 677), Индии (1 миллион 803 тысячи 695), России (854 тысячи 941), Южной Африке (516 тысяч 862), Мексике (443 тысячи 813), Перу (428 тысяч 850), Чили (361 тысяча 493) и Колумбии (317 тысяч 651).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 10,8 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 204 тысячи 84 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 691 тысячи 738. За последние сутки показатель вырос на 3 тысячи 369 человек. В том числе в США скончались 155 тысяч 398 человек, Бразилии — 94 тысячи 104, Мексике — 48 тысяч 12, Великобритании — 46 тысяч 295 и Индии — 38 тысяч 135.

В Кыргызстане зарегистрировали 37 тысяч 541 случай заражения коронавирусом, Казахстане — 92 тысячи 662, Узбекистане — 26 тысяч 66, Таджикистане — 7 тысяч 538.