12:18
USD 76.84
EUR 90.50
RUB 1.04
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 18,1 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 176 тысяч 749. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 18 миллионов 196 тысяч 221 человек. Больше всего зараженных в США (4 миллиона 712 тысяч 945), Бразилии (2 миллиона 733 тысячи 677), Индии (1 миллион 803 тысячи 695), России (854 тысячи 941), Южной Африке (516 тысяч 862), Мексике (443 тысячи 813), Перу (428 тысяч 850), Чили (361 тысяча 493) и Колумбии (317 тысяч 651).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 10,8 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 204 тысячи 84 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 691 тысячи 738. За последние сутки показатель вырос на 3 тысячи 369 человек. В том числе в США скончались 155 тысяч 398 человек, Бразилии — 94 тысячи 104, Мексике — 48 тысяч 12, Великобритании — 46 тысяч 295 и Индии — 38 тысяч 135.

В Кыргызстане зарегистрировали 37 тысяч 541 случай заражения коронавирусом, Казахстане — 92 тысячи 662, Узбекистане — 26 тысяч 66, Таджикистане — 7 тысяч 538.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161535/
просмотров: 219
Версия для печати
Материалы по теме
Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
В Кыргызстане COVID-19 выявлен еще у 25 медиков
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии умерли 7 человек
В КР выявили 412 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 37 541
За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились 816 человек
Дезинфекция на рынках Бишкека продолжается. В день обработки они закрыты
Катар передал Кыргызстану 420 кислородных концентраторов
В Нарыне начато строительство больницы для лечения инфекционных заболеваний
Позитивный материал. Медикам города Ош передали полтонны малинового варенья
Позитивный материал. Сестры нашли друг друга спустя полвека благодаря COVID-19
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Иссык-Куль-2020. Беспечность кыргызстанцев привела к&nbsp;вспышке COVID-19&nbsp;в регионе Иссык-Куль-2020. Беспечность кыргызстанцев привела к вспышке COVID-19 в регионе
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 410 случаев COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 37&nbsp;129 В КР выявили 410 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 37 129
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 662 случая COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 35&nbsp;805 В КР выявили 662 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 35 805
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обеспечил врачей села Сары-Могол СИЗ и&nbsp;оборудованием «Газпром Кыргызстан» обеспечил врачей села Сары-Могол СИЗ и оборудованием
Акылбек Жамангулов: MegaCom провел масштабную работу по&nbsp;развитию сети Акылбек Жамангулов: MegaCom провел масштабную работу по развитию сети
Выбор жаропонижающего препарата при снижении высокой температуры у&nbsp;детей Выбор жаропонижающего препарата при снижении высокой температуры у детей
MegaCom запустил сервис облачного хранилища данных MegaCloud для своих абонентов MegaCom запустил сервис облачного хранилища данных MegaCloud для своих абонентов
4 августа, вторник
12:10
Не проходите мимо! Телеоператору Азату Садабаеву нужна помощь Не проходите мимо! Телеоператору Азату Садабаеву нужна...
11:56
Активнее собирать налоги призвал премьер-министр таможенников и налоговиков
11:50
Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
11:41
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 18,1 миллиона человек
11:22
В Кыргызстане COVID-19 выявлен еще у 25 медиков