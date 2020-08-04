Дезинфекция на рынках Бишкека продолжается. В день обработки они закрыты

Еженедельно на городских рынках и базарах проходит санитарный день, на территории маркетов, в торговых точках, проходах и на прилавках проводится тотальная генеральная уборка от всего: мусора, пищевых отходов, микробов и вирусов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Понедельник:

«Дордой»;

«Аламединский рынок»;

«Орто-Сайский рынок»;

«Сары-Озон»;

«Эталон»;

«Алкан»;

«Элит Строй»;

«Ак-Суу»;

«Кербен»;

«Евразия»;

«Алтын-Тоо»,

муниципальный рынок;

«Делюкс»;

«Алдаяр»;

«Строймаркет»;

«Таш-Рабат 1, 2»;

«Техномаркет».

Вторник:

«Ак-Эммир»;



«Уйго Жарашык»;

«Ыйман»;

ярмарка «Мега-Комфорт»;

«Аалам»;

«Чолпон»;

«Шар-Чебер ТЭБ»;

«Кок-Сай»;

«Арпа»;

«Айдин».

Среда:

«Курама-сан» («Чынар»);

«Мадина»;

«Таалай и К».

Четверг:

«Бабакан»;

«Улар».

Пятница:

«Азиз»;

«Дордой Дыйкан».

На рынке автозапчастей «Кудайберген» дезинфекцию проводят трижды в неделю: во вторник, четверг и субботу с 6.00 до 10.00. При этом объект не закрывается.

Мэрия призывает горожан соблюдать все санитарные нормы и обязательно пользоваться средствами индивидуальной защиты при посещении рынков и общественных мест.