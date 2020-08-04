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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Дезинфекция на рынках Бишкека продолжается. В день обработки они закрыты

Еженедельно на городских рынках и базарах проходит санитарный день, на территории маркетов, в торговых точках, проходах и на прилавках проводится тотальная генеральная уборка от всего: мусора, пищевых отходов, микробов и вирусов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Понедельник:

  • «Дордой»;
  • «Аламединский рынок»;
  • «Орто-Сайский рынок»;
  • «Сары-Озон»;
  • «Эталон»;
  • «Алкан»;
  • «Элит Строй»;
  • «Ак-Суу»;
  • «Кербен»;
  • «Евразия»;
  • «Алтын-Тоо»,
  • муниципальный рынок;
  • «Делюкс»;
  • «Алдаяр»;
  • «Строймаркет»;
  • «Таш-Рабат 1, 2»;
  • «Техномаркет».

Вторник:

  • «Ак-Эммир»;
  • «Уйго Жарашык»;
  • «Ыйман»;
  • ярмарка «Мега-Комфорт»;
  • «Аалам»;
  • «Чолпон»;
  • «Шар-Чебер ТЭБ»;
  • «Кок-Сай»;
  • «Арпа»;
  • «Айдин».

Среда:

  • «Курама-сан» («Чынар»);
  • «Мадина»;
  • «Таалай и К».

Четверг:

  • «Бабакан»;
  • «Улар».

Пятница:

  • «Азиз»;
  • «Дордой Дыйкан».

На рынке автозапчастей «Кудайберген» дезинфекцию проводят трижды в неделю: во вторник, четверг и субботу с 6.00 до 10.00. При этом объект не закрывается.

Мэрия призывает горожан соблюдать все санитарные нормы и обязательно пользоваться средствами индивидуальной защиты при посещении рынков и общественных мест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161519/
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