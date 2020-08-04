Дезинфекция на рынках Бишкека продолжается. В день обработки они закрыты

Еженедельно на городских рынках и базарах проходит санитарный день, на территории маркетов, в торговых точках, проходах и на прилавках проводится тотальная генеральная уборка от всего: мусора, пищевых отходов, микробов и вирусов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
Понедельник:
- «Дордой»;
- «Аламединский рынок»;
- «Орто-Сайский рынок»;
- «Сары-Озон»;
- «Эталон»;
- «Алкан»;
- «Элит Строй»;
- «Ак-Суу»;
- «Кербен»;
- «Евразия»;
- «Алтын-Тоо»,
- муниципальный рынок;
- «Делюкс»;
- «Алдаяр»;
- «Строймаркет»;
- «Таш-Рабат 1, 2»;
- «Техномаркет».
Вторник:
- «Ак-Эммир»;
- «Уйго Жарашык»;
- «Ыйман»;
- ярмарка «Мега-Комфорт»;
- «Аалам»;
- «Чолпон»;
- «Шар-Чебер ТЭБ»;
- «Кок-Сай»;
- «Арпа»;
- «Айдин».
Среда:
- «Курама-сан» («Чынар»);
- «Мадина»;
- «Таалай и К».
Четверг:
- «Бабакан»;
- «Улар».
Пятница:
- «Азиз»;
- «Дордой Дыйкан».
На рынке автозапчастей «Кудайберген» дезинфекцию проводят трижды в неделю: во вторник, четверг и субботу с 6.00 до 10.00. При этом объект не закрывается.
Мэрия призывает горожан соблюдать все санитарные нормы и обязательно пользоваться средствами индивидуальной защиты при посещении рынков и общественных мест.