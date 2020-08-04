За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились 816 человек

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии в Кыргызстане вылечились 816 человек. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке выздоровели 217 человек, в Чуйской области — 93, Ошской — 56, Таласской —64, Нарынской — 20, Иссык-Кульской — 110, Джалал-Абадской — 158, Баткенской — 59, в Оше — 39.

За весь период по стране выздоровели 28 тысяч 743 человека.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.