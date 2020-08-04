В Кыргызстане за сутки выявили 412 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке выявили 114 случаев, в Оше — 43, Ошской области — 39, Чуйской — 37, Джалал-Абадской — 70, Иссык-Кульской — 41, Нарынской — 21, Таласской — 17, Баткенской — 30.

Всего за весь период зарегистрировали 37 тысяч 541 случай COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.