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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

На кладбищах Бишкека появились спецзоны для погребения умерших от COVID-19

На кладбищах Бишкека выделены отдельные участки для погребения погибших от COVID-19. Об этом 24.kg сообщил руководитель столичного муниципального агентства ритуальных услуг Аскербек Алиев.

Он отметил, что Минздрав разработал процедуру захоронения умерших от коронавирусной инфекции.

Даниля Усманова
Фото Даниля Усманова. На кладбищах Бишкека выделены отдельные участки для погребения погибших от COVID-19

«В правилах не оговорено, что это необходимо делать на отдельных участках или специальных зонах, но тем не менее для обеспечения безопасности посетителей кладбищ принято такое решение. Этот вирус не до конца изучен», — добавил Аскербек Алиев.

По его словам, подобного правила стараются придерживаться и на пригородных кладбищах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161496/
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