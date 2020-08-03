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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

После объединения статистики по COVID-19 Минздрав предоставляет не все данные

Министерство здравоохранения просят возобновить публикацию ряда данных, которые предоставлялись до объединения статистики по COVID-19 и внебольничной пневмонии. Соответствующее открытое письмо журналисты, медиаорганизации и представители гражданского общества направили на имя заместителя главы ведомства по цифровизации Бакыта Джангазиева.

Отмечается, что с 17 июля Минздрав перестал публиковать данные по смертным случаям в разбивке по полу, возрасту, больнице, где зафиксирован летальный исход; новые случаи в разрезе районов и городов; в разбивке по возрасту и полу; количество проведенных исследований на COVID-19 за сутки; а также данные по состоянию больных, находящихся в стационаре: число больных в тяжелом состоянии, число пациентов в реанимациях и число людей на домашней изоляции.

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Авторы напоминают, что в соответствии с законодательством страны государственные органы и органы местного самоуправления обнародуют официальную информацию относительно мер, предпринимаемых для ликвидации чрезвычайных происшествий, угрожающих жизни и здоровью людей.

Кроме того, замминистра просят предоставить открытый доступ к ранее не опубликованным базам данных: по всем медработникам (Сколько работает в красной зоне? Сколько сейчас в отпуске? Какое количество медперсонала задействовано не для лечения COVID-19?), по их заболеваемости, выздоровлению (возраст, квалификация, пол, с разбивкой по регионам), смертельным случаям (ФИО, причины смерти, возраст, пол, должность, место смерти (в какой больнице), где трудился медработник) и другим данным.

«С помощью данных с демографическими показателями, симптомами и физиологическим состоянием возможно оценить риск заражения и смертности. Эти показатели имеют ключевую роль в информировании общественности, обзоре реальной ситуации и принятии решений на основе анализа данных», — отмечают авторы.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161490/
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