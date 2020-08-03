РФ, Казахстан, Турция и ОАЭ воздержались от возобновления полетов в Кыргызстан

Российская Федерация воздержалась от возобновления воздушного сообщения с Кыргызстаном. Об этом журналистам сообщил директор Агентства гражданской авиации Минтранса Кыргызстана Курманбек Акышев.

По его данным, регулярное авиасообщение с другими странами, скорее всего, останется закрытым до конца августа.

Пока действуют чартерные рейсы, количество которых будет увеличиваться.

Курманбек Акышев проинформировал, что Россия пока не согласилась возобновить регулярное авиасообщение с Кыргызстаном. Но она готова увеличить число чартерных рейсов.

Он также отметил, что число чартерных рейсов увеличится и с Турцией — их станет в два раза больше. Чартеры будут осуществлять три компании — Turkish Airlines, Pegasus и Avia Traffic.

В ОАЭ в неделю будет выполняться два чартерных рейса самолетами Air Arabia и Fly Dubai. Казахстан намерен осуществлять чартерные рейсы по мере необходимости.

Воздушное сообщение с другими государствами было прервано в марте из-за распространения коронавирусной инфекции.

Всего за весь период в КР зарегистрировали 37 тысяч 129 случаев COVID-19.