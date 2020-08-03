В Токмаке значительно уменьшилось количество обращающихся в стационар

В Токмаке снижается количество обращающихся за медпомощью в дневной стационар, размещенный в спортивной школе. Об этом сообщили в мэрии города.

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По ее данным, если в начале июля за помощью к медикам в день обращалось по 500 больных, то 1 августа их было 215, а 2 августа — 178.

«Лечебницу на 50 коек открыли месяц назад в здании спортшколы. В ней принимают больных по направлению и с назначением от семейного врача. 30 июля заступил на смену третий поток бригады медработников дневного стационара», — проинформировали в ведомстве.