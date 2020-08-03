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Общество

Суд по событиям в Кой-Таше в режиме онлайн: подсудимые против

Подсудимые по делу о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов и бывший депутат Жогорку Кенеша Равшан Джеенбеков выступили против того, чтобы заседание проходило в режиме онлайн. Об этом журналистам рассказали адвокаты обвиняемых.

Ранее стало известно, что председательствующий на процессе Марат Сыдыков принял решение о проведении суда в режиме онлайн в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

В зале заседаний установлена конференц-связь с Бишкекским СИЗО-1.

Представитель защиты Замир Жоошев рассказал, что все адвокаты, прокуроры, судья, секретарь, потерпевшие, свидетели и иные лица будут сидеть в зале суда, а сами обвиняемые, судьбы которых минимум на ближайшие 10 лет решаются, будут в онлайн-режиме наблюдать за процессом из СИЗО-1.

По его словам, это противоречит принципу разумности и требованиям части первой статьи 286 Уголовно-процессуального кодекса КР: «Разбирательство дела в суде первой инстанции проводится с участием обвиняемого, явка которого обязательна».

Стоит отметить, что в УПК нет нормы о проведении суда в режиме онлайн.

Адвокаты подсудимых считают незаконным решение судьи о проведении процесса в виртуальном режиме.

По словам Замира Жоошева, в этом случае обвиняемые лишаются права на защиту — у них нет возможности говорить со своими адвокатами, уточнять или обсуждать те или иные вопросы, касающиеся деталей уголовного дела и предъявленного обвинения.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Обвиняемыми по делу проходят депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, члены партии СДПК, экс-парламентарий Равшан Джеенбеков, а также бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161452/
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