Позитивный материал. В Кыргызстане от COVID-19 выздоровел 101-летний пациент

В Кыргызстане из стационара с выздоровлением выписали пациента, которому 101 год. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

«Вчера был выписан самый пожилой пациент. Еще одному выздоровевшему — 80 лет. Благодаря самоотверженному труду медиков эти пациенты были выписаны с выздоровлением», — отметила она.

Айнура Акматова обратилась к кыргызстанцам с просьбой: при первых симптомах заболевания обращаться в ЦСМ или на телефон горячей линии 118.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии в Кыргызстане вылечились 653 человека, за весь период — 27 тысяч 927 человек.