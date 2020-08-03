Число зараженных коронавирусом в мире превысило 18 миллионов человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 165 тысяч 524. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 18 миллионов 19 тысяч 472 человека. Больше всего зараженных в США (4 миллиона 667 тысяч 930), Бразилии (2 миллиона 733 тысячи 677), Индии (1 миллион 750 тысяч 723), России (849 тысяч 277), Южной Африке (511 тысяч 485), Мексике (439 тысяч 46), Перу (422 тысячи 183), Чили (359 тысяч 731) и Колумбии (317 тысяч 651).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 10,6 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 88 тысяч 915 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 688 тысяч 369. За последние сутки показатель вырос на 3 тысячи 267 человек. В том числе в США скончались 154 тысячи 859 человек, Бразилии — 94 тысячи 104, Мексике — 47 тысяч 746, Великобритании — 46 тысяч 286 и Индии — 37 тысяч 364.

В Кыргызстане зарегистрировали 37 тысяч 129 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 92 тысячи 662, Узбекистане — 25 тысяч 336, Таджикистане — 7 тысяч 495.