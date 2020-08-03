НПО окажут поддержку пожилым кыргызстанцам в условиях пандемии COVID-19

В Кыргызстане неправительственные организации «ХелпЭйдж Интернэшнл», ОО «Ресурсный Центр для Пожилых», ОФ «БабушкаЭдопшн» и «АДРА Кыргызстан» при финансовой поддержке Швейцарского посольства начали реализовывать проект по поддержке наиболее уязвимых пожилых людей в Кыргызстане в условиях пандемии COVID-19.

Отмечается, что организации-партнеры поставили основной целью защиту прав и интересов пожилых людей, включая лиц с инвалидностью. В рамках проекта материальную и психологическую поддержку получат 3 тысячи 60 человек.

«Пожилые люди находятся в трудных условиях из-за низких пенсий, отсутствия доступа к гуманитарной помощи, медицине, социальным услугам, информации, боязни заразиться COVID-19, жестокого обращения с пожилыми людьми, домашнего насилия, изоляции и других проблем, которые заставляют их испытывать высокий уровень стресса», — отмечают организаторы.

Кроме того, организации проведут информационную кампанию через телефоны и WhatsApp. Пожилым расскажут, какие необходимо соблюдать требования, чтобы обезопасить себя от заражения.

«Будут разработаны и разосланы по социальным сетям и группам WhatsApp материалы по профилактике COVID-19 и мерам по реагированию при появлении симптомов заболевания. Для этого уже созданы группы самопомощи, где большинство пожилых людей или члены их семей включены в группы и могут получать необходимую информацию и поддержку», — отметили в организациях.

Кроме того, планируется создание горячей линии по оказанию психологической поддержки пожилым людям. Соцработники будут оказывать помощь пенсионерам, которые, например, не могут сходить в магазин или сделать уборку.

«Пожилые люди, которым необходима гуманитарная помощь, будут определены при поддержке местных органов власти, территориальных отделов Министерства здравоохранения и Министерства труда и социального развития КР», — добавили в организациях.