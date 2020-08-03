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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Министр здравоохранения вышел на работу после болезни

Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов вышел на работу после болезни. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, после стационарного лечения чиновник еще неделю находился на домашнем карантине, соблюдая режим самоизоляции. Во время его отсутствия обязанности главы ведомства временно были возложены на заместителя министра Мадамина Каратаева.

Напомним, ранее сообщалось, что Сабиржан Абдикаримов заболел внебольничной пневмонией, а его заместитель Нурболот Усенбаев — коронавирусной инфекцией. По данным Минздрава, оба чиновника проходили лечение в Республиканской клинической инфекционной больнице.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161434/
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