В Кыргызстане COVID-19 выявлен еще у 20 медиков

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировано 20 случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Оше заразились 4 медика, в Джалал-Абадской области — 3, Иссык-Кульской — 5, Баткенской — 7, Нарынской — 1.

За сутки выписаны из стационаров с выздоровлением 8 медицинских работников. Кроме того, из домашней самоизоляции — 33.

Всего коронавирус выявили у 2 тысяч 829 медиков, выздоровели 1 тысяча 853 .