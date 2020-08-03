В Кыргызстане за сутки выявили 410 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке выявили 94 случая, в Оше — 47, Ошской области — 79, Чуйской — 33, Джалал-Абадской — 37, Иссык-Кульской — 66, Нарынской — 12, Таласской — 8, Баткенской — 34.

Всего за весь период зарегистрировали 37 тысяч 129 случаев COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.