За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились 653 человека

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии в Кыргызстане вылечились 653 человека. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке выздоровели 167 человек, в Чуйской области — 201, Ошской — 77, Таласской — 42, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 69, Джалал-Абадской — 40, Баткенской — 21, в Оше — 29.

За весь период по стране выздоровели 27 тысяч 927 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.