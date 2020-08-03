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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Позитивный материал. Сестры нашли друг друга спустя полвека благодаря COVID-19

Две сестры в американском штате Небраска благодаря коронавирусу воссоединились через более чем 50 лет, сообщает UPI.

По данным журналистов издания, 73-летняя Дорис Криппен заболела в мае. Она считала, что у нее обыкновенный грипп, однако организм настолько ослаб, что она упала и сломала руку. В итоге выяснилось, что у Дорис Криппен COVID-19. Ей пришлось провести в больнице почти 30 дней.

Methodist Health System/Daniel Johnson
Фото Methodist Health System/Daniel Johnson

Уже после выписки она обратилась в реабилитационный центр в городе Фремонт. Оказалось, что там уже более 20 лет работает ее сестра, 53-летняя Бев Боро.

Как только Бев Боро увидела имя Криппен в списке пациентов, она догадалась, что это ее сестра. Поскольку Дорис Криппен плохо слышит, Бев Боро написала имя их общего отца на доске, а Криппен подтвердила, что она тоже его дочь.

У сестер, которые не виделись более полувека, общий отец и разные матери. Криппен воспитывалась родной матерью, а Боро отдали на удочерение, когда ей было шесть месяцев. Отмечается, что у женщин есть и другие братья и сестры, и Боро удалось найти большинство из них. Теперь все они смогут воссоединиться.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161426/
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