У перенесших коронавирус людей обнаружили проблемы с сердцем

Согласно данным, опубликованным журналом JAMA Cardiology, у 78 процентов пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией, развились сердечные аномалии спустя месяцы после того, как они уже оправились от болезни.

Предварительно учеными были проанализированы показатели 100 выздоровевших после COVID-19 пациентов из университетской больницы во Франкфурте-на-Майне, собиравшиеся в период с апреля по июнь 2020 года.

Обследование выявило у 78 пациентов возникшие после инфекции проблемы с сердцем. 60 процентов наблюдаемых людей, считавшихся выздоровевшими после коронавирусной болезни, продолжали иметь воспаление миокарда.

Эксперты предостерегают: переболев COVID-19, вы рискуете стать сердечником — ученым доподлинно известно, что коронавирус способен разрушить здоровье сердца. Вирус может вызвать долговременное повреждение миокарда, и сегодня исследователи знают о нескольких способах того, как это происходит.

Еще раньше, наблюдая за госпитализированными пациентами с коронавирусом, врачи высказывались о способности COVID-19 влиять на состояние сердечно-сосудистой системы, хотя принцип такого воздействия был им неясен. Сегодня благодаря проведенным исследованиям уже точно установлено: коронавирусная инфекция может иметь разрушительные последствия для всего тела, а не только легких — органа, в первую очередь поражаемого новым вирусом. При этом COVID-19 может оказывать длительное воздействие на сердце, вызывать повреждения его системы.

Ученые отмечают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы точно определить, как именно COVID-19 влияет на сердце, у каких пациентов больше шансов на развитие сердечных проблем и что можно сделать для снижения их риска.